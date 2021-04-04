Sosyal medyada tepki çeken görüntü! Göç eden leylekleri tüfekle vurarak öldürdüler

Olay, Denizli'nin Çal ilçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre:; sabah saatlerinde Hançalar Mahallesinde yürüyüşe çıkan Ahmet Okkacı, mahallede bulunan Hançalar Deresi yakınında leyleklerin beklediğini gördü. Leyleklerin yanına yaklaşan Okkacı leyleklerin ölü olduğunu fark etti. Göç mevsiminde olan leyleklerin ölmesinden dolayı üzüntü duyduğunu ifade eden vatandaş “Bu leyleklerin kime ne zararı olur, göç mevsiminde bulunan leylekleri kim ya da kimler tarafından vurulduysa bir an önce belirlenmelidir” dedi. Okkacı, bu durumu sosyal medya hesabında paylaşarak “Doğanın güzel hayvanlarını doğa katilleri katlettiler” ifadesine yer verdi.

İşte sosyal medyada göç eden leylekleri tüfekle vurarak öldürenlere gösterilen tepkilerden bazıları: