Sosyal medyada tepki çekti! Ferhan Şensoy'un cenazesinde oyuncu Cihat Tamer'den skandal sözler

Usta tiyatro oyuncusu Ferhan Şensoy, Temmuz ayında yaptırdığı anjiyonun ardından yara bölgesinde oluşan bir komplikasyon dolayısıyla tedavi altındaydı. Ünlü oyuncu, 31 Ağustos Salı günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 70 yaşında hayata gözlerini yuman Şensoy için ilk tören Ses Tiyatrosu'nda düzenlendi.

Buradaki törenin ardından usta oyuncu Şensoy'un Galatasaray bayrağına sarılı tabutu cenaze namazı için Teşvikiye Camisi'ne götürüldü. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, usta sanatçının eşi Derya Baykal, kızları Derya Şensoy ile 9 aylık hamile olan kızı Müjgan Ferhan Şensoy, oğlu Mert Baykal, yakınları, sanat dünyasının tanınmış simaları katıldı. Usta oyuncu kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin alkışları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

CİHAT TAMER'DEN SKANDAL İFADELER

Törende söz alan tiyatrocu Cihat Tamer'in skanal konuşması sosyal medyada tepki çekti.

Cihat Tamer konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz. Ferhan da inadına tiyatro yaptı. Ferhan başka bir insandı yazdıklarıyla çizdikleriyle. Şimdi o Rasim'ine kavuştu. Münir Ağabey'ine, Erol Ağabey'ine kavuştu. Hep birlikte orada bir meyhanede kafayı çekiyorlardır. Unutulmayacaksın Ferhan"

Cihat Tamer'e sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları şu şekilde:

"- Tiyatro, insan ve halk sevgisi sanatı! Sizse, kin ve nefret kusuyorsunuz oradan! * Çok çirkin bir konuşma bu sayın Cihat Tamer! * Bu kültürsüzlük ve saygısızlıkla, bu ilkellik ve görgüsüzlükle ancak orada burada “kafayı çekme” hayalleri görebilirsiniz siz!

- Din bizim, tiyatro sizin olsun da, öbür tarafta meyhanede bir şeyler içebileceğinizi hiç zannetmiyorum Cihat Tamer. Benden söylemesi.

- Cihat Tamer ve zihniyeti ile kıyâmete kadar kutuplaşacağız, mücâdele edeceğiz!

Ilımlı ve fırıldak olmayacağız! Tek yüzle yaşayacağız ve davamızdan zerre tâviz vermeyeceğiz!

ALLAH’IN İZNİYLE

- Hayatını İslam'a ve İslam'ın

Değerlerine Savaş Açarak Geçiren

Kişilerin, Ahirette Yiyecekleri de

içecekleri bellidir Cihat Tamer ;

Bol Bol Zakkum Yiyip, irin ile

Kafayı Çekebilirler.

CİHAT TAMER KİMDİR?

Ünlü oyuncu Cihat Tamer'in tam adı Ahmet Cihat Tamer'dir.

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Cihat Tamer kimdir?