Sosyal medyada terör propagandasına 5 tutuklama
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaparak devlet büyüklerine hakaret ettikleri gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 5'i tutuklanırken 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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