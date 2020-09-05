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  3. Sosyal medyada yine bir taciz şoku! Polis memuru baba 8 yaşındaki kızına...

Sosyal medyada yine bir taciz şoku! Polis memuru baba 8 yaşındaki kızına...

Sosyal medya yine bir istismar iddiası ile sarsıldı. İddialara göre polis memuru olan Hakan Tarhancı öz kızına cinsel tacizde bulundu. İddialara göre 8 yaşındaki Menesse babası tarafından aylarca tacize maruz kaldı.

Sosyal medyada yine bir taciz şoku! Polis memuru baba 8 yaşındaki kızına...

Sosyal medyada ortaya atılan taciz iddiası kan dondurdu. İddialara göre 8 yaşındaki Mennesse Tartancı polis memuru babası Hakan Tartancı tarafından cinsel istismara maruz kaldı. Anne Tartancı, yaşadıklarını twitter üzerinden anlatarak yardım çağrısında bulundu.

İddialara göre 8 yaşındaki Menesse uzun bir süre babası Hakan Tartancı tarafından cinsel tacize uğradı. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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