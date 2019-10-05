Sosyal medyada 'Yiyorsa gelin alın' dedi PÖH gidip evinden aldı
Sosyal medyada paylaştığı videoda Türk milletine ve değerlemize hakaretler yağdıran bir kişi herkesin tepkisini çekmişti. Videoda "Yiyorsa gelin alın" diye kişiyi Polis Özel Harekat (PÖH) gidip evinden aldı.
Sosyal medyada değerlerimize hakaretler yağdıran şuursuz bir şahıs gözlatına alındı.
Sosyal medyada bir paylaşım yapan kişi Türk halkına, bayrağa ve şehitlere küfürler savurdu. Küstah sözleri yetmezmiş gibi de "Yiyorsa gelin alın" dedi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Polis Özel Harekat (PÖH) timleri şahısı evinde gözaltına aldı.
Küstah paylaşım yaparak sosyal medyada büyük tepkilere yol açan şahıs, evinden alındı. Olay sonrası hakaretler savuran şahıs, "Polis Özel Harekat'ı çok seviyorum" dedi.Sosyal medyada bir paylaşım yapan kişi Türk halkına, bayrağa ve şehitlere küfürler savurdu. Küstah sözleri yetmezmiş gibi de "Yiyorsa gelin alın" dedi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Polis Özel Harekat (PÖH) timleri şahısı evinde gözaltına aldı.
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