Sosyal medyadaki aşı yalanlarına kandı! Koronavirüs aşısı olmayan Seval Garip hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre sosyal medyada aşı karşıtı paylaşımlardan etkilenen 38 yaşındaki Seval Garip aşı olmadı. Hastanede yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkan Seval Garip evinde karantinaya alındı. Durumu ağırlaşınca hastanede yoğun bakıma alınan Seval Garip, sağlık durumunda yaşanan düzelme sonrası normal odaya alındı.

DURUMU YENİDEN AĞIRLAŞTI, ENTÜBE EDİLDİ

Bir hafta sonrasında durumu yeniden ağırlaşan Garip, yoğun bakımda tedavi altına alınarak entübe edildi. Garip yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GERİDE ACILI BİR EŞ BIRAKTI

Seval Garip’in cenazesi Hamitler Kent Mezarlığı Camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Evli olan Garip'in eşi ve yakınları cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı.

AŞI OLMADIĞI İÇİN PİŞMANDI

Öte yandan Seval Garip ile aynı iş yerinde çalışan Fatih Koç, Garip'in ilk yoğun bakımdan çıktığında aşı olmadığı için pişman olduğunu söylediğini anlattı. Aşı olmadığını ifade eden Koç, Garip'in vefatı sonrası aşı vurulacağını ifade etti.