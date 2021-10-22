Sosyal medyadaki tartışma kanlı bitti! Evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş açtı!

Olay, saat 19.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Altınova Orta Mahallesi Vadi Sokak üzerinde yaşandı.

İddiaya göre, evinde oturan Yiğit A.A. (28) ile akrabası Erdoğan Öztürk (47) sosyal medya paylaşımları yüzünden tartışma yaşadı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Tartışma üzerine Öztürk, aracıyla Yiğit A.A’nın evine geldi. Evin önünde de devam eden tartışma sonrası Yiğit A.A., evinin balkonuna çıkıp yaklaşık 30 metrelik mesafeden pompalı tüfekle Öztürk’ün bulunduğu aracın üstüne ateş açtı.

Öztürk direksiyon başında hayatını kaybetti. Yiğit A.A. ise teslim olmak için polisi aradı.

ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET DESTEĞİ

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve özel hareket ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı duyan yakınlar olay yerinde karşılaştıkları manzara ile sinir krizi geçirdi. Öztürk’ün yakınları, Yiğit A.A. ait araca tekme ve taşlarla zarar verdi. Polis öfkeli kalabalığı bölgeden uzaklaştırarak Yiğit A.A. ve ailesini zırhlı araçla emniyete götürdü.

Erdoğan Öztürk’ün araç içerisindeki cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Gözaltına alınan şüpheli Yiğit A.A.’nın tehdit, hakaret, yaralama, hırsızlık, sahtecilik, uyuşturucu kullanma ve ticareti yapma ve alı koyma suçlarından kaydının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.