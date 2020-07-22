Sosyal medyadaki yardım çığlığı sonuç verdi: Tacizci yakalandı

Türkiye'nin kanayan sorunlarından olan kadın cinayetleri, taciz olaylarına bir yenisi eklenirken, sosyal medya üzerinden yapılan yardım çığlığı bu kez yetkililerce duyuldu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Tuğçe Ç. (21), sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit edildiğini ifade ederek sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak yardım istedi. N.Ş. isimli kişinin 1.5 yıldır kendisini rahatsız ettiğini belirten genç ölüm korkusu ile evden çıkamadığını belirtti. Şikayet ettiği N.Ş.'nin sürekli serbest bırakıldığını belirten Tuğçe Ç., "Eğer başıma bir şey gelirse değerli olacağım. Başıma bir şey gelirse bu tweetleri yazmış diye sosyal medyada gündem yaparsınız" ifadesini kullandı.

"SİTEMİN ÖNÜNDEN GEÇİYOR, SOKAĞA ÇIKAMIYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tuğçe Ç. şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yaşanan ve kendi yaşadıklarımdan korktuğum için bunları yazacağım. Ben zarar görmek, ölmek istemiyorum! Benim de başıma bela olan sapık, ruh hastası ve gerçekten şizofreni olduğuna emin olduğum 46 yaşında N.Ş. isimli şahıs, beni kafasına takmış. Ailemi, çevremi rahat bırakmayan ve onlarca kez şikayetçi olduğum, mahkemeye çıktığım halde bana temas etmediği sürece suçsuz olduğu söyleniyor. Yani hiçbirşey yapılmıyor. Eğer başıma birşey gelirse değerli olacağım. Başıma bişey gelirse bu Tweetleri yazmış diye sosyal medyada gündem yaparsınız. Bu olay 1,5 yıldır devam etmekte, bütün bilgiler kanıtlar poliste. Bugüne kadar ağlayarak hergün karakola vs giderek yapabildiğim tek şey 2 kere uzaklaştırma alabilmek, 1 gece de nezarette yatmasını sağlayabildim. Her zaman sitemin önünden geçiyor, sokağa çıkamıyorum. Bu adamın ailesine ulaşıp yardım istediğimde dayısı bizim öyle bir yeğenimiz yok bundan sonra, dağa kaldırıp öldürün dedi. Abileri Bodrum'a gelip bir daha yapmayacak deyip tatil yapıp gittiler."

Tuğçe Ç.'nin paylaşımı sosyal medyada kullanıcılar tarafından destek aldı. Akabinde ise Tuğçe Ç. Bodrum Emniyet Müdürlüğüne giderek N.Ş.'den şikayetçi oldu. Tuğçe Ç.'nin şikayetinin ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli N.Ş.'nin kaldığı adresi tespit etti ve gözaltına aldı.

"İYİ İNSANLARIN OLDUĞUNU BİLMEK BANA GÜÇ VERDİ"

Şüphelinin gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyuran Tuğçe Ç., "Herkese sonsuz teşekkür ederim. Tanıyan tanımayan herkese yardımcı olabilmek için yazan herkese. Şu an da bir çözüm sürecine girildi. Umarım gerekli yerler görevini yapacak ve beni bu beladan kurtaracak. Hala iyi insanların olduğunu bilmek, görmek bana güç verdi, Tekrar teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"BUGÜN MAHKEMEYE ÇIKACAK"

Şüphelinin son durumu hakkında paylaşımda bulunan Tuğçe Ç.,"Merhaba yeni bir bilgi olduğunda paylaşım yapıyorum, kusura bakmayın lütfen. Şahıs bugün mahkemeye çıkıcak, bende polis merkezinde olucam. Tekrar ifade için ve bugün umuyorum sonuç belli olucak. Sizlerle de paylaşacağım, umarım herşey çok güzel olucak sayenizde" bilgisi verdi.

Taciz suçlamasıyla gözaltına alınan N.Ş.'nin emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.