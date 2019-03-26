Sosyal medyadan "Cumhurbaşkanına hakaret eden 2 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ ve Edirne'de sosyal medyadan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.D'nin sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelinin sosyal medya paylaşımıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini tespit etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çataltepe Mahallesi'nde ikamet eden ve sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen E.Ç. de "devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar" kapsamında gözaltına alındı.