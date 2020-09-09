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  3. Sosyal medyadan duyurdu! CHP Sözcüsü Faik Öztrak Kovid-19'a yakalandı

Sosyal medyadan duyurdu! CHP Sözcüsü Faik Öztrak Kovid-19'a yakalandı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Öztrak, kendisiyle temas eden kişilerin test yaptırmasını istedi.

Sosyal medyadan duyurdu! CHP Sözcüsü Faik Öztrak Kovid-19'a yakalandı

Koronavirüs salgını bu kez CHP'ye sıçradı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Faik Öztrak,"Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim.Sağlık durumum şu an gayet iyi.Fakat birkaç hafta evden çalışacağım.Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim.Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum." dedi.

 

 

Faik Öztrak kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Faik Öztrak korona mı oldu? Son durumu ne?Faik Öztrak kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Faik Öztrak korona mı oldu? Son durumu ne?

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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