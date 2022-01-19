Sosyal medyadan duyurdular! İstanbul'da 2 belediye başkanı koronavirüse yakalandı!

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık koronavirüse yakalandı.

Rutin olarak yaptırdığı koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. Çalık, paylaşımında bu süreci evinden sürdürerek Beylikdüzü için çalışmaya devam edeceğini de belirtti.

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Komşularım, rutin olarak yaptırdığım Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi ve çalışmalarıma bir süre evimden devam edeceğim. Siz kıymetli komşularımla en kısa sürede yeniden bir arada olmak dileğiyle…”

MEHMET MURAT ÇALIK KİMDİR?

Mehmet Murat Çalık, 1972'de Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. Günümüzde İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinin belediye başkanıdır. Mehmet Murat Çalık, İstanbul'un ilk şehir plancısı belediye başkanı olarak bilinmektedir.

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Mehmet Murat Çalık kimdir?

MUAMMER KESKİN KİMDİR?

Muammer Keskin, 1954 yılında Ardahan'da doğdu. Evli ve iki çocuk babasıdır. Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden mezun oldu.

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Muammer Keskin kimdir?