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  4. Sosyal medyadan duyurdular! İstanbul'da 2 belediye başkanı koronavirüse yakalandı

Sosyal medyadan duyurdular! İstanbul'da 2 belediye başkanı koronavirüse yakalandı

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 176 kişi yaşamını yitirdi, yeni vaka sayısı ise 72 bin 615 olarak açıklandı. Öte yandan 39 ilçesi bulunan İstanbul'da 2 belediye başkanı koronavirüse yakalandı.

Sosyal medyadan duyurdular! İstanbul'da 2 belediye başkanı koronavirüse yakalandı

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık koronavirüse  yakalandı.

Rutin olarak yaptırdığı koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. Çalık, paylaşımında bu süreci evinden sürdürerek Beylikdüzü için çalışmaya devam edeceğini de belirtti.

Sosyal medyadan duyurdular! İstanbul'da 2 belediye başkanı koronavirüse yakalandı!

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Komşularım, rutin olarak yaptırdığım Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi ve çalışmalarıma bir süre evimden devam edeceğim. Siz kıymetli komşularımla en kısa sürede yeniden bir arada olmak dileğiyle…”

Sosyal medyadan duyurdular! İstanbul'da 2 belediye başkanı koronavirüse yakalandı!

Sosyal medyadan duyurdular! İstanbul'da 2 belediye başkanı koronavirüse yakalandı!

MEHMET MURAT ÇALIK KİMDİR?

Mehmet Murat Çalık,  1972'de Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. Günümüzde İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinin belediye başkanıdır. Mehmet Murat Çalık, İstanbul'un ilk şehir plancısı belediye başkanı olarak bilinmektedir.

Mehmet Murat Çalık hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Mehmet Murat Çalık kimdir?

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MUAMMER KESKİN KİMDİR?

Muammer Keskin, 1954 yılında Ardahan'da doğdu. Evli ve iki çocuk babasıdır. Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden mezun oldu.

Muammer Keskin hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Muammer Keskin kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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