Sosyal medyadan istedi, vali doğum günü pastası gönderdi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan Osman Akkuş, oğlu Özgür'ün (14) doğum gününü kutlayabilmek için Vali Hüseyin Aksoy'a sosyal medya üzerinden mesaj atarak, yardım istedi. Vali Aksoy, Akkuş ailesinin evine polis aracılığıyla pasta gönderip, Özgür'ün doğum gününü kutladı.

Gölcük'ün Kavaklı Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan Osman Akkuş, oğlunun doğum gününü kutlayabilmek için sosyal medya hesabı üzerinden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'a mesaj gönderip, yardım istedi. Mesajda, "Sayın valim, 18 Mayıs oğlumun doğum günü ve sokağa çıkma yasağı var. Evde onun için doğum günü sürprizi yaptırabilir misiniz? Teşekkürler" diyen Akkuş'un isteğini, Vali Aksoy yerine getirdi. Aksoy, ailenin evine polis ekipleri aracılığıyla doğum günü pastası gönderdi. 14'üncü yaş gününü kutlayan Özgür Akkuş, kapıda ellerinde doğum günü pastasıyla polis ekiplerini görünce şaşırdı ve çok mutlu oldu.

Sürpriz doğum günü kutlamasıyla yaşadıkları mutluluğu dile getiren Osman Akkuş, "Oğlumun 14'üncü yaş gününü kutluyoruz. Gölcük Emniyet Müdürlüğü personeli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Vali Hüseyin Aksoy'a tweet attım. Bizi kırmadılar, emniyet müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum. Kapımıza kadar geldiler sağ olsunlar" dedi.

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Kaynak: DHA