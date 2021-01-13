EKPSS tercihleri ne zaman 2021? EKPSS tercihi nasıl yapılır?Lefter Küçükandonyadis kimdir, nereli? Ne zaman ve neden öldü? Lefter Küçükandonyadis hayatıEKPSS tercih kılavuzu yayımlandı: Tercih işlemleri başladı!Oğuz Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Instagram adresi ne?Sanayi üretim endeksi Kasım ayı verileri açıklandı: Kasım ayında 1,3 yükselişte!Adana'da define aramak için su kuyusu kazdılar! 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi tutuklandıMüge Anlı bugün CANLI İZLE linki 13 Ocak Çarşamba kesintisiz izle| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEEKPSS atama tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS tercihleri başladı mı 2021?Nihat Özdemir'den seyirci açıklamasıWhatsApp'tan hata üstüne hata: Konuşmalar Google'da servis edildi!
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Sosyal medyadan Trump'a bir darbe daha: Youtube kanalı da kapatıldı!

Sosyal medyadan Trump'a bir darbe daha: Youtube kanalı da kapatıldı!

En sık kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Youtube, Donald Trump'ın hesabını en az bir hafta süreyle askıya aldığını duyurdu. Yetkililer, duruma gerekçe olarak 6 Ocak'ta ABD'de gerçekleştirilen Kongre Binası baskınında Donald Trump'ın vatandaşları sosyal medya üzerinden şiddete teşvik etmesini gösterdi.

Sosyal medyadan Trump'a bir darbe daha: Youtube kanalı da kapatıldı!

YouTube, Donald Trump'ın kanalının en az bir hafta süreyle askıya aldığını duyurdu. ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen Kongre Binası baskınının ardından, Donald Trump'ın sosyal medya hesapları 'şiddeti kışkırttığı' gerekçesiyle askıya alınmıştı. Twitter ile Facebook'tan sonra, YouTube da Trump'ın hesabının en az bir hafta süreyle askıya alındığını duyurdu.

ENGELLENME SÜRESİ UZATILABİLİR

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sosyal medyadan Trump'a bir darbe daha: Youtube kanalı da kapatıldı!

"Yapılan dikkatli bir incelemenin ardından, devam eden şiddet potansiyeline ilişkin endişeler ışığında, Donald Trump'ın kanalına yüklenen yeni içeriği kaldırdık. Sonuç olarak, uzun süredir devam eden ihtarlar sistemimize uygun olarak, kanalın en az yedi gün boyunca yeni video veya canlı yayın yüklemesi engellendi ve bu süre uzatılabilir."

Sosyal medyadan Trump'a bir darbe daha: Youtube kanalı da kapatıldı!

YouTube ayrıca, Trump'ın kanalına yorum yapılmasını da engelledi. 

Karar bir hafta içinde tekrar gözden geçirilecek. Ancak, Trump'ın kanalı başka bir uyarı daha alırsa bu sefer 2 hafta süreyle askıya alınacak ve üçüncü bir ihlal ise hesabın kalıcı olarak kaldırılmasına neden olacak.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT