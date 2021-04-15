Menteşe Belediyesi kısıtlamalar sonrası evde kalanlara hizmetini sürdürüyorUçar isminin anlamı nedir, Uçar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Nisan ayında kayak keyfi! Erciyes pistlerinde kayak devam ediyorKahramanmaraş ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzattıTarihi kalede kan donduran olay! Urfa Kalesi eteğinde kanlar içinde ceset bulunduDenizli'de Yerel Hayvan Koruma Görevlisi eğitimi gerçekleştirildiMamo isminin anlamı nedir, Mamo ne demektir? Kuranda geçiyor mu?15 Nisan 2021 Perşembe Fox TV Yayın Akışı |Mucize Doktor yeni bölümüyle FOX'taKral isminin anlamı nedir, Kral ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İntihar girişimini tekne kaptanı engelledi! Unkapanı Köprüsü’nden denize atlayan şahıs kutarıldı
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla helallik istemişti! 14 gün sonra koronaya yenildi

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla helallik istemişti! 14 gün sonra koronaya yenildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan ve fenalaşarak hastaneye kaldırılan Kerim Şişman, sosyal medya hesabından helallik istedikten 14 gün sonra hayatını kaybetti.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla helallik istemişti! 14 gün sonra koronaya yenildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve fenalaşarak hastaneye kaldırılan Kerim Şişman, sosyal medya hesabından helallik istedikten 14 gün sonra hayatını kaybetti.

HAKKINIZI HELAL EDİN PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Akyazı Güzlek Mahallesi'nde yaşayan Kerim Şişman (46), rahatsızlanınca durumundan şüphelenerek koronavirüs testi yaptırdı. Korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu evinde karantinaya giren Şişman, 31 Mart'ta fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Durumu hakkında sürekli sosyal medya hesabından arkadaşlarına bilgilendirme yapan Şişman son olarak, "Arkadaşlar hakkınızı helal edin" paylaşımını yaptıktan 14 gün sonra hayatını kaybetti. 3 çocuk babası olan Şişman, Akyazı Güzlek Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrasında salgın tedbirleri kapsamında toprağa verildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla helallik istemişti! 14 gün sonra koronaya yenildi

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla helallik istemişti! 14 gün sonra koronaya yenildi

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla helallik istemişti! 14 gün sonra koronaya yenildi

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla helallik istemişti! 14 gün sonra koronaya yenildi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT