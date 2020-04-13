Veyis Ateş'in sunfuğu "Gündem" programı yaşanan ilginç bir olayla adından söz ettirdi. Programda yaşanan ilginç an sosyal medyada çokça konuşuldu. Adil Gür, Gürkan Hacır, Mete Yarar ve Nedim Şener'in konuk olduğu programda ekrana yellenme sesi geldi.

Veyis Ateş, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Espriler güzel ama hakikati yok. Olan biten, bir konuğun koltuğundan gelen ve yayına gelen ses" ifadelerini kullandı.

Veyis Ateş'in açıklaması şu şekilde:

"Sevgili sosyal medya ahalisi;

Dün akşam programıma yansıyan bir ses bu ciddi ve yoğun günlerde olay oldu.

Yaratıcı ve zeki esprilerinize hepimiz çok güldük.

Espriler güzel ama hakikati yok.

Olan biten, bir konuğun koltuğundan gelen ve yayına yansıyan bir ses.

Keyfinize limon sıktık, kusura bakmayın ama işin aslı bu.

Siz yine eğlenceli yorumlarınıza devam edebilirsiniz, hep beraber gülelim.

Sağlıklı günlerde daha da eğleneceğimiz güzel günler dileğiyle; sevgiler..."

Sosyal medyanın konuştuğu görüntü! Veyis Ateş'ten açıklama geldi

Veyis Ateş'in paylaşımı: