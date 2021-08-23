Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Hadsiz Afgan göçmenden skandal ifadeler: Gitmeyeceğiz, biz sizi göndereceğiz

Mülteci sorunu sosyal medya dahil olmak üzere bir çok alanda tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Tartışmalar devam ederken sosyal medyada yayılan bir görüntü tepki çekti. Bir Afgan mülteci, kendisine "Bavulunuzu yavaş yavaş toplamaya başlayın. Köye dönme zamanı" yazan sosyal medya kullanıcısına skandal bir yanıt verdi.

Görüntüde Afgan göçmenin, "Şimdi Türk kardeşlerimize gelelim. Arkadaşlar bakın, bir tanesi yorumda bana yazıyor, diyor ki; 'eşyalarınızı ayarlayın, köye gideceksiniz' Arkadaşım biz gitmeyeceğiz. Bence biz sizi göndereceğiz. Bence siz gideceksiniz, biz değil." diyerek güldüğü görülüyor. Söz konusu video sosyal medyada tepki çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı yaptıkları paylaşımlarla yaşanan duruma ve Afgan gence tepki gösterdi.

AFGAN MÜLTECİDEN SKANDAL İFADELER

İşte Afgan sığınmacının tepki çeken görüntüsü:

AFGAN MÜLTECİYE SOSYAL MEDYADA TEPKİ

İşte o yorumlardan bazıları:

- Geldikleri gibi gidecekler!!

Hem de koşar adımda marş marş..

- Arkadaşlar gerilmeyin. Bunlara akıl veren ücretli trollerdir..

Bilinçli yapıyorlar.

- Misafir umduğunu değil bulduğunu yer demiş Atalarımız... Bu nasıl bir cahil cüreti...

- Ateşin kendini yakmaya yeter mi? Ülkesinden ardına bakmadan kaçmış burada ahkam kesiyor.