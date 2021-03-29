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  3. Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Turşu üretim tesisinde tepki çeken görüntü

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Turşu üretim tesisinde tepki çeken görüntü

Şanlıurfa Viranşehir’de bulunan turşu üretim tesisinde bir kişi çıplak ayakları ve kıyafetleri ile tankın içine girdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana geldi.

İlçede bulunan turşu üretim tesisinde bir kişi çıplak ayakları ve kıyafetleri ile tankın içine girdi. Çok sayıda kişinin paylaşmasının ardından skandal görüntü sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Görüntülerde turşu üretim tesisinde çalışan bir kişinin turşu tankına çıplak ayakları ve eşofmanıyla girdiği görülüyor. Tankın içinde dans eden adamın, o anları sosyal medya hesabından paylaştığı öğrenildi

İşte tepki çeken görüntü:

Berkem Temizel
Gece Editörü
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