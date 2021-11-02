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Sosyal medyayı salladı! Aziz Yıldırım 69. yaş gününü dostları ile kutladı

Fenerbahçe'nin 36. Başkanı Aziz Yıldırım doğum gününü İstanbul'da bir mekanda arkadaşlarıyla kutladı. Fenerbahçe eski başkanı Yıldırım'ın şarkı söylediği anlar sosyal medyayı salladı.

Sosyal medyayı salladı! Aziz Yıldırım 69. yaş gününü dostları ile kutladı

Aykut Kocaman da dahil olmak üzere basın ve futbol camiasından önemli isimler Aziz Yıldırım'ın doğum günü kutlaması için bir araya geldi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, doğum günü kutlamasında Mihriban türküsünün, sarı-lacivertli taraftarlarca takımlarına uyarlanmış haline eşlik etti. Söz konusu paylaşıma sosyal medyada beğeni yağdı.

 Kutlamalarda şarkılar söylenirken Aziz Yıldırım'ın eğlenceli görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyayı salladı! Aziz Yıldırım 69. yaş gününü dostları ile kutladı

AZİZ YILDIRIM'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Aziz Yıldırım'ın doğum günü kutlamasındaki görüntülere ilişkin sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:

"- Aziz Yıldırım sadece Fenerbahçe'nin direniş sembolü değildir, Türkiye'nin direniş sembolüdür. Yaptığın tüm fedakarlıklar için minnettarız.

DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN EFSANE BAŞKAN

- Bugünkü Aziz Yıldırım pr sonrası Ali Koç gidip Azize inat Şenol Güneş getirir. Bunun yaşanmasını canı gönülden istiyorum

Sosyal medyayı salladı! Aziz Yıldırım 69. yaş gününü dostları ile kutladı

- Şahsi fikrim, Fenerbahçe nin şuanki durumda olmasının sebebi Aziz Yıldırım dır. Çünkü Ali Koç a öyle düşman ki, Fenerbahçe felan umurunda değil. Maalesef "

AZİZ YILDIRIM'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINDAN GÖRÜNTÜLER

Berkem Temizel
Gece Editörü
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