Sosyal medyayı salladı! İstanbul'daki turistin ilginç Koronavirüs önlemi

Türkiye'ye gelen Tayvanlı bir turistin ilginç koronavirüs önlemi sosyal medyaya damga vurdu.

"ÇİNLİ DEĞİLİM, TAYVANLIYIM"

İstanbul'da Tayvanlı bir turistin, koronavirüs sebebiyle insanların kendisine ön yargılı yaklaşmaması için sırt çantasına, "Çinli değilim", "Tayvanlıyım", "Ölürüm Türkiyem" yazdırması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Tayvanlı turistin çantasındaki led ekranda akan yazı çevredekilerin de ilgisini çekti.

Türkçe ve İngilizce yazıyı çekenler görüntüyü sosyal medyada paylaştı.