Sosyal medyayı salladı! İstanbul'daki turistin ilginç Koronavirüs önlemi
İstanbul'da vapur iskelesinde bir vatandaş tarafından görüntülenen Tayvanlı turistin ilginç koronavirüs önlemi sosyal medyaya damga vurdu.
Türkiye'ye gelen Tayvanlı bir turistin ilginç koronavirüs önlemi sosyal medyaya damga vurdu.
"ÇİNLİ DEĞİLİM, TAYVANLIYIM"
İstanbul'da Tayvanlı bir turistin, koronavirüs sebebiyle insanların kendisine ön yargılı yaklaşmaması için sırt çantasına, "Çinli değilim", "Tayvanlıyım", "Ölürüm Türkiyem" yazdırması dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Tayvanlı turistin çantasındaki led ekranda akan yazı çevredekilerin de ilgisini çekti.
Türkçe ve İngilizce yazıyı çekenler görüntüyü sosyal medyada paylaştı.
HABERE YORUM KAT