Sosyal medyayı salladı! Ünlü şarkıcı Burcu Güneş'ten 'maske' göndermesi

Bir süre önce pandemi sürecinde birçok meslektaşının maddi ve manevi zor zamanlar geçirdiğini belirterek meslek birlikleriyle ilgili hayal kırıklıkları yaşadıklarını belirten ünlü şarkıcı Burcu Güneş, Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Güneş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Az evvel birine dedim ki; nasıl bir maske takıyorsun bilmiyorum ama çok iyi oturmuş, anlamak mümkün değil.

Yok, bu Kovid'den korunduğumuz, olması gereken maskelerden değil...

Mesela: Maneviyatı yüksek insan maskesi

(ki bu en tehlikelisi. Çünkü; en zayıf olduğun anları iyi kullanırlar)

Yoğun, çok çalışkan insan maskesi (İşe yarar sanırsınız ama paketin dışındaki iyi süslemedendir o, içi boştur)

Zarif düşünceli dost insan maskesi (Siz onu işler ters giderken görün, beklentisi gerçekleşmediğinde...)"

BURCU GÜNEŞ KİMDİR?

Müzisyen Ali Güneş; annesi Bige Özkan'ın tek kızı olan Burcu Güneş, 12 Ağustos 1975 yılında İzmir Alsancak’ta dünyaya geldi. Burcu Güneş, TAÇSAV tarafından "Türk gençlerine örnek yaşam tarzı” nedeni ile 2001 yılı "İdeal Türk Genç Kızı" seçilmiştir.

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