Sosyal medyayı sallayan görüntü! İstanbul Havalimanı'nın adı değişti: Airport'tu hairport oldu

Sağlık alanındaki yatırımlarla gücüne güç katan Türkiye, yabancı uyruklu vatandaşların odak noktası olmayı sürdürüyor. Özellikle plastik cerrahi operasyonların yanı sıra diş tedavileri ile beyin-kalp ameliyatları için çok sayıda Avrupalı Türkiye'nin yolunu tutuyor.

SAÇ EKİMİ YAPTIRAN İNGİLİZLER

Bunun bir örneği de İstanbul Havalimanı'nda çekilen bir görüntü oldu. Sosyal medya platformu TikTok'ta bir kullanıcı, İngiltere uçağına binmeden önce check-in işlemleri sırasında saç ekimi yaptıran birçok kişinin olduğunu görerek bu anları kayda aldı. Daha sonra uçağa binen kullanıcı bu kez önünde oturan bu kişileri kayda aldı. Görüntüler sosyal medyada çokça konuşuldu.

SAÇ EKİMİ ÜLKESİ

Öte yandan söz konusu videoda "İstanbul - Saç ekimi ülkesi" ifadesi yer aldı. Ayrıca havalimanı için airport yerine hairport kelimesi kullanıldı.