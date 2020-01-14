Sosyal medyayı sallayan Hasan'a, Vasıp Şahin ulaştı

Ankara'da sokakta yaşamak zorunda kalan Hasan isimli gencin, "Allah insanı sınar. Allah şuan beni sınıyor ve bana taşıyacağım yükü vermiyor" açıklamaları sonrası sosyal medyada büyük takdir toplamıştı.

Sosyal medyadan paylaşılan videoda yaşadığı hayatın bir imtihan olduğuna ve her şeye rağmen Allah'a şükrettiğini belirten genç, "Sokaklarda selpak satıyorum. Parasıyla çorba içiyorum. Yalnızlıktan dolayı üzülüyorum... Ama şöyle bir şey var: Allah insanı sınar. Allah şu an beni sınıyor ve bana taşıyamayacağım yükü vermiyor" ifadelerini kullandı.

HALUK LEVENT MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan şarkıcı Haluk Levent genç Hasan'ın sözlerine kayıtsız kalamadı. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Levent," Ankara Ahbap! Kardeşimizi bulalım! Ankara'da yaşayan bir dostumuz iş ayarladı kendisine.. Kalacak yeri de ayarlarız.." diyerek isminin Hasan olduğu öğrenilen gence iş bulunduğunu söyledi.

VALİ HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin gündem olmasıyla birlikte Ankara Valisi Vasip Şahin harekete geçti. Şahin yaptığı açıklamada, "Gönlü zengin, yüreği kocaman Hasan'a ulaştık. Bu akşamdan itibaren Ankara Valiliği olarak sorun ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.