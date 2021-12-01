Sosyal medyayı sallayan olay! Öğrendiği gerçekle şoke oldu: Kız arkadaşının annesiyle yanlışlıkla seks yaptı

Sosyal medya ve tartışma sitesi olan Reddit'te bir kullanıcının itirafı platformu salladı. Adını açıklamayan bir kişi bu durumun kendisini canlı canlı yediğini ifade ederek, iki yıl önce 19 yaşındayken kişisel antrenör olarak çalıştığı sırada, bir kadınla tanıştığını ifade etti. Kadının 40 yaşlarında olduğunu ancak 25 yaşında gösterdiğini ifade eden kullanıcı," Benimle ilgilendi ve birkaç kez beni dışarı davet etti ve birkaç kez seviştik. Buluşmalarımızdan birinden sonra onun yaşındaki birinin benimle olmasının yanlış olduğunu söyledi çünkü ben çok gençtim ve spor salonları değişti." dedi.

"ŞAKAYA UĞRAMIŞ GİBİ HİSSETTİM"

Sözlerine devam eden kullanıcı, "Kız arkadaşımla bir yıldan az bir süredir birlikteyiz. O harika biri ve onu çok seviyorum. İki ay önce ailesiyle ilk kez tanıştım ve bu benim için bir şoktu. Sanki beni bir kadınla takıldığım eve götürmüş ve kendimi şakaya uğramış gibi hissetmiştim." diyerek sevgilisinin annesiyle seks yaptığını fark etti.

"KIZ ARKADAŞIMIN BENDEN NEFRET EDECEĞİNİ SÖYLÜYOR"

Kız arkadaşının annesinin numarasını bulduğunu ifade eden kullanıcı kendisiyle iletişime geçerek olayı anlatmaması gerektiğini söylediğini ifade etti. Kullanıcı, " Kız arkadaşımın benden sonsuza kadar nefret edeceğini çünkü anne babasını ayıranın ben olacağımı söylüyor. O yüzden şimdi bu sırrı saklamakla meşgulüm." dedi.

KIZ ARKADAŞI, ANNESİ VE BABASI İLE ŞÜKRAN GÜNÜ YEMEĞİ YİYECEK

Sözlerini sürdüren kullanıcı şunları dile getirdi:

"Beni Şükran Günü'nü ailesiyle birlikte geçirmeye davet etti ve ailem 1000 mil uzakta olduğundan ve ona zaten eve gitmeyi planlamadığımı söyledim, gitmemek için gerçekten bir bahanem yok. Şimdi orada bir masada oturup ilişki yaşadığım kadınla, kocasıyla ve şu anda aşık olduğum kızıyla şükran günü yemeği yemem gerekecek. Lanet olsun. "

Gönderi, yayınlandığın günden bu yana Reddit'te viral hale geldi ve 41 bin 000'den fazla kişi gönderiyle etkileşime girdi.