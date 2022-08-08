Sosyal medyayı sallayan video! Komodo Ejderi avını tek hamlede yuttu! " Aman Allah'ım ben ne seyrettim şu an"

Bir Komodo Ejderi'nin yakaladığı avını yediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Bir çok sosyal medya kullanıcısının izlediği video karşısında şaşkınlık yaşadığı yapılan yorumlara yansıdı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Maksimum 3 metre uzunluğa ulaşan ve yaklaşık 70 kilograma kadar çıkan mevcut en büyük kertenkele türü olan Komodo Ejderi sosyal medyada paylaşılan bir videoyla yeniden gündem oldu.

Twitter'da paylaşılan videoda Komodo Ejderi'nin yakaladığı bir geyiği tek hamlede ağzına atarak yemesi çok sayıda etkileşim aldı.

Sosyal medyayı sallayan video! Komodo Ejderi avını tek hamlede yuttu! Aman Allah'ım ben ne seyrettim şu an

YORUMLAR DİKKAT ÇEKİCİ

Videoyu izleyenlerin bazılarının yorumları şöyle:

- Aman Allah'ım ben ne seyrettim şu an.

- Bununla Hatay usulü dürüm yiyen sevgilim kapışır.

- Bir çiğneseydin keşke.

- Ee bu bizi de yer.

- Afiyet olsun paşam.

- Off yanında acı biberle güzel giderdi.

Sosyal medyayı sallayan video! Komodo Ejderi avını tek hamlede yuttu! Aman Allah'ım ben ne seyrettim şu anSosyal medyayı sallayan video! Komodo Ejderi avını tek hamlede yuttu! Aman Allah'ım ben ne seyrettim şu anSosyal medyayı sallayan video! Komodo Ejderi avını tek hamlede yuttu! Aman Allah'ım ben ne seyrettim şu anSosyal medyayı sallayan video! Komodo Ejderi avını tek hamlede yuttu! Aman Allah'ım ben ne seyrettim şu anSosyal medyayı sallayan video! Komodo Ejderi avını tek hamlede yuttu! Aman Allah'ım ben ne seyrettim şu anSosyal medyayı sallayan video! Komodo Ejderi avını tek hamlede yuttu! Aman Allah'ım ben ne seyrettim şu an

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