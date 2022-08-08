Sosyal medyayı sallayan video! Komodo Ejderi avını tek hamlede yuttu! " Aman Allah'ım ben ne seyrettim şu an"

Maksimum 3 metre uzunluğa ulaşan ve yaklaşık 70 kilograma kadar çıkan mevcut en büyük kertenkele türü olan Komodo Ejderi sosyal medyada paylaşılan bir videoyla yeniden gündem oldu.

Twitter'da paylaşılan videoda Komodo Ejderi'nin yakaladığı bir geyiği tek hamlede ağzına atarak yemesi çok sayıda etkileşim aldı.

YORUMLAR DİKKAT ÇEKİCİ

Videoyu izleyenlerin bazılarının yorumları şöyle:

- Aman Allah'ım ben ne seyrettim şu an.

- Bununla Hatay usulü dürüm yiyen sevgilim kapışır.

- Bir çiğneseydin keşke.

- Ee bu bizi de yer.

- Afiyet olsun paşam.

- Off yanında acı biberle güzel giderdi.