Sosyal mesafe denetiminde ilginç diyalog

Okmeydanı'nda korona virüs yasakları kapsamında sosyal mesafe ve maske uygulaması yapan Beyoğlu polisi, otomobilde 4 kişi seyreden vatandaşlara biner lira idari para cezası kesti. Cadde üzerinde denetime devam eden polis gence cebinden çıkarttırdığı maskeyi taktırırken, yan yana gezen 3 gence ise, "Arkadaştan virüs bulaşmaz diye bir şey yok" diyerek mesafelerini korumalarını söyledi. Denetimler havadan da görüntülendi.

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de etkili olan korona virüs salgını nedeniyle bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Okmeydanı Fatih Sultan Caddesi üzerinde sosyal mesafe ve maske denetimi gerçekleştirdi. Özel araçlar üzerinde de uygulamalarını gerçekleştiren polis, cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobilde 4 kişi olduğunu gördü. Aracı durduran polis içerisindeki dört kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle indirilip "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet"ten biner lira para cezası kesti.

"Arkadaştan virüs bulaşmıyor mu?"

Çalışmalara devam eden polis ekipleri, cadde üzerindeki yürüyen bazı vatandaşların da kimlik kontrollerini yaptı. Dönercide sosyal mesafeye uyulmadığını gören polis, müşterileri içeriden çıkartarak tek tek girmelerini söyledi. O esnada maskesiz yürüyen bir genci de durduran polis, maskesi cebinde olmasına rağmen takmayan gence, "Maske cebinde gezmeyecek, sağlığınız için takmalısınız" dedi.

Maskesini takan genç ardından yoluna devam etti. Denetimler sırasında yan yana gezen 3 arkadaşta polisin dikkatinden kaçmadı. Gençleri uyaran polis beraberiz diyen gençlere, "Beraberseniz dip dibe gelmeyeceksiniz. Herkes uzak duracak bir mesafe var. Aranızda 3 adım olacak, birbirine yakınsınız diye yakın duracağınız anlamına gelmiyor. Arkadaştan virüs geçmez diye bir şey yok" diyerek mesafeli yürümelerini söyledi. Öte yandan denetimler havadan da görüntülendi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA