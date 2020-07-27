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  3. Sosyal mesafe için yaptığı 2 buçuk metrelik 'Koronasiklet' görenleri şaşırttı!

Sosyal mesafe için yaptığı 2 buçuk metrelik 'Koronasiklet' görenleri şaşırttı!

Adana’da bir bisiklet tasarımcısı sosyal mesafeye uymak için yaptığı 2 buçuk metrelik 'Koronasiklet' görenlerin ilgi odağı haline geldi.

Adana’da hem ilgi çekmek hem de sosyal mesafeyi korumak için yaptığı 2 buçuk metrelik 'Koronasiklet' ile adını duyuran Yaşar Demir'in bu projesi görenler tarafından çok beğenildi. Uçakların fren sisteminden de esinlenerek bisiklete fren yapan Demir, yaptığı açıklamada ''13 yıldır bisiklet tasarladığını söyleyerek, “2007 yılından bu yana sıra dışı bisikletler yapıyorum. 20 veya 30 çeşit bisiklet tasarladım. Birçok sinema filminde, müzik kliplerinde bisikletlerim kullanıldı. Fatih Ucum, Gökhan Türkmen gibi sanatçıların klibinde kullanıldı. Derya Şensoy, Burak Tozkoparan gibi ünlülerin sinema filmlerinde bisikletlerim kullanıldı” diye konuştu.

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27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:35
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