Sosyal mesafeli partiyle stres atıp sezon provası yaptılar

Türkiye'de sosyal mesafe kurallarına uygun ilk eğlence, Antalya'nın Alanya ilçesindeki 5 yıldızlı otelde düzenlendi. Partide çekilen şeritlerin içine giren çok sayıda davetli, sosyal mesafeyi koruyarak DJ eşliğinde çalan müzikle hem doyasıya eğlendi hem de yoğun geçmesi beklenen sezonun provasını yaptı.

Korona virüs salgınının kontrol altına alınmasının ardından Türkiye'de 1 Haziran itibariyle normalleşme süreci başladı. Bu kapsamda yeni düzenlemeler hayata geçirilirken, Antalya'nın ünlü turizm destinasyonlarından Alanya'daki otellerde sezon hazırlıklarında havuzdan restorana, odalardan eğlence mekanlarına kadar bütün alanlar tek tek elden geçirerek sosyal mesafe kurallarına göre dizayn etti.

Türkiye'nin ilk sosyal mesafeli partisi

Çok sayıda tesis korona virüs tedbirleri kapsamında hazırlıklarını tamamlayıp müşterilerini beklerken, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde hizmet veren beş yıldızlı Kırbıyık Resort Hotel, Türkiye'de ilk olma özeliği taşıyan sosyal mesafe kurallarına uygun partiye imza attı. Otelin bahçesindeki doğayla bütünleşen alanında şeritler çekilerek sosyal mesafeye uygun halde parti düzenledi. 1,5 metre kuralına göre hazırlan şeritlerin arasına giren davetliler, DJ eşliğinde çalan hareketli müziklerle doyasıya eğlendi. Renkli görüntülerin kaydedildiği etkinlik gün batıncaya kadar devam etti.

"Normalleşme sürecine destek olmak istedik"

Kırbıyık Resort Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Busem Kırbıyık, 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine girilmesiyle çeşitli etkinlikleri başlattıklarını söyledi. Otel olarak normalleşme sürecine dikkat çektiklerini aktaran Kırbıyık, "Normalleşme sürecine bizlerde destek olmak istedik. Hem sosyal mesafeyi koruma adına hem de hayatın devam ettiğini göstermek adına böyle bir etkinliğe imza attık" dedi.

"Bizler de sosyal hayata dönmeyi çok özledik"

İnsanların normal hayatını devam etmeyi çok özlediğini söyleyen Kırbıyık, "Biz de bu bağlamda onlara destek olmak istiyoruz. Bizler de sosyal hayata dönmeyi çok özledik. O yüzden kendimiz gibi düşünüp eğlenceli bir ortam oluşturmayı düşündük. Otel bünyemizde sezon boyunca bu tarz etkinliklerimiz devam edecek. Umarım eğlendirici olmuştur ve bir başlangıca örnek olur. Çünkü bu süreçte hepimizin dikkat etmesi gereken birçok kural var" diye konuştu.

Kaynak: İHA