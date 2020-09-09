Sosyal mesafesiz otobüse binme yarışı kameralara böyle yansıdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıklamasının ardından Sultanbeyli’deki manzara görenlere pes dedirtti. Sabah vakti işe gitmek için yola koyulan İstanbulluların otobüse binmek için birbiriyle yarışma anları kameralara anbean kaydedildi.

Sultanbeyli’de işe gitmek için yola koyulan vatandaşların otobüse ve minibüse binmek için sosyal mesafe kuralını hiçe sayması izleyenleri hayrete düşürdü. O anlar kameralara saniye saniye yansırken İstanbul'da çoğu toplu taşıma araçlarında vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymadan yolculuk etmeyi sürdürdüğü görüldü.

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