Sosyal mesafeyi gözetmeden silahla ev basanlara 22 bin lira ceza

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Tezgeçer Mahallesinde ev basan 7 şüpheliye sosyal mesafeyi korumamalarından dolayı kişi başı 3 bin 191 TL olmak üzere toplamda 22 bin 337 TL idari para cezası uygulandı. Olayda 14 yaşındaki bir çocukta da pompalı tüfeğin görüldüğü kameralara yansıdı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Tezgeçer Mahallesinde devlet hazinesi arazisi kulanım ile ilgili iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu ailelerden biri Özcan ailesinin evini silahlarla bastı. Olayda yaralı olmazken Özcan ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinde silahlarla ev basmaya gelen 7 şüpheli tespit etti. Şüpheliler arasında 14 yaşında bir çocuk da pompalı tüfek ile evi bastığı görüldü. Şüphelilerden M.A. (52), M.A. (49), Ö.A. (27), S.A. (38), R.A. (63) ve C.A. (14) isimli şahısların olayda kullanıldığı tespit edilen biri ruhsatsız 4 adet av tüfeği el konulurken yakalanan şüpheli şahısların silahları muhafaza altına alındı. Olaya karışan 7 kişiye sosyal mesafeyi korumamalarından dolayı kişi başı 3 bin 191 TL olmak üzere toplamda 22 bin 337 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. Silahlı ev baskın anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"Can güvenliğimiz yok, korkuyor ve dışarı çıkamıyoruz"

Konuyla ilgili evleri basılan Aziz Özcan, tehdit edildiklerini ve can güvenliklerinin olmadığını korkudan dışarı çıkamadıklarını aktararak köyde tek şehit ailesi olarak yaşadıklarını vurguladı. Özcan, "Bizim buradaki hazine arazisinde hayvanlarımız gelip geçiyor, komşum orayı kapatıp tel örgüleyeceğini söyledi, bende devlet malı olduğunu söyledim kapatmaması gerektiğini aktardım. Daha sonra ağaç getirip dikerek kapattı, bizde dilekçe vereceğimizi ve yolu kapattığını söyleyeceğiz, kanun var dedim. Tamam dedi gitti, daha sonra ben ve çocuklarım bahçedeyken akrabalarını ve ailesini toplamış silahlarla evi bastı, dedi bunları tarayın ben işi halledeceğim. Beni tehdit ettiler, kameralarda görüntülerde mevcut. Biz şehit ailesi olarak tek aileyiz bu köyde 30 yıldır yaşıyoruz, 30 yıldır bunlardan zulüm ve kahır çekiyoruz. Devlet yetkililerine sesleniyorum, biz onlardan davacıyız ellerini kollarını sallayarak geziyorlar köyde tekrardan. Can güvenliğimiz yok, korkuyor ve dışarı çıkamıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA