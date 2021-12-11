Sosyal Olay ne demek, TDK'ya göre Sosyal Olay kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sosyal olay ne demek? Sosyal olay TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sosyal olay kelimesi. Peki sosyal olay ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sosyal olay nedir, sosyal olay kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SOSYAL OLAY NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sosyal olay kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sosyal olay kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsanlar arası ilişkilerden doğan ve bir defa olup biten sosyal oluşum



SOSYAL OLAY CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sanat eseri, estetik bir değerin taşıyıcısı olduğu kadar bir sosyal olaydır.

