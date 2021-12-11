Manchester City 1 - 0 Wolverhampton |Maç sonucu, özeti | Sterling, City'ye hayat verdiSurvivor yine aşk doğurdu! Yarışmaya damga vuran eski iki yarışmacı sarmaş dolaş! İnanamayacaksınızİstanbulspor - Eyüpspor canlı izle | İstanbulspor - Eyüpspor maçı TRT Türk canlı yayın izle linkiBursaspor - Manisa FK canlı izle | Bursaspor - Manisa FK maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiSosyal Olay ne demek, TDK'ya göre Sosyal Olay kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Antalyaspor - Trabzonspor canlı izle | Antalyaspor- Trabzonspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkiBalıkesirspor - Ümraniyespor canlı izle | Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı TRT Avaz canlı yayın izle linkiKayseri'de koca vahşeti! Eşini ve üvey kızını canice öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu!Chelsea - Leeds United canlı izle | Chelsa - Leeds United maçı A Spor canlı yayın izle linkiLiverpool - Aston Villa canlı izle | Liverpool - Aston Villa maçı S Sport, S Sport Plus canlı yayın izle linki
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Sosyal Olay ne demek, TDK'ya göre Sosyal Olay kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sosyal Olay ne demek, TDK'ya göre Sosyal Olay kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sosyal Olay kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Sosyal Olay ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sosyal Olay nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Sosyal Olay kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Sosyal Olay ne demek, TDK'ya göre Sosyal Olay kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sosyal olay ne demek? Sosyal olay TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sosyal olay kelimesi. Peki sosyal olay ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sosyal olay nedir, sosyal olay kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

SOSYAL OLAY NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sosyal olay kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sosyal olay kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsanlar arası ilişkilerden doğan ve bir defa olup biten sosyal oluşum

SOSYAL OLAY CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sanat eseri, estetik bir değerin taşıyıcısı olduğu kadar bir sosyal olaydır.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT