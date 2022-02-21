Sosyal Psikolojik ne demek, TDK'ya göre Sosyal Psikolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sosyal psikolojik ne demek? Sosyal psikolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sosyal psikolojik kelimesi. Peki sosyal psikolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sosyal psikolojik nedir, sosyal psikolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SOSYAL PSİKOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sosyal psikolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sosyal psikolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sosyal psikoloji ile ilgili

