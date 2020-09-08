Pentagon robot köpekleri test ettiBaşakşehir'de Nacer Chadli bombası!Üniversite'de 'Şantaj, tehdit ve tecavüz' iddiasındaki iki öğretim üyesi açığa alındıSosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri başladıDoya Doya Moda 8 Eylül puan durumu | Günün birincisi kim oldu?AÖF mazeretli kayıt takvimi 2020 | AÖF Dikey Geçiş başvuru tarihiİmalat sanayi üretimi pandeminin etkisiyle gerilediBuca’da İzmir'in kurtuluş kutlaması hazırlıklarına başlandı12:30 HADİ ipucu cevabı nedir? 8 Eylül HADİ joker kodu nedir?Şanlıurfa Valisinden Rabia'ya tablet hediyesi
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri başladı

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iht5iyaqç sahibi vatandaşlar için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacağını duyurdu.

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iht5iyaqç sahibi vatandaşlar için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacağını duyurdu. 

Ayrıntılar gelecek...

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT