Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iht5iyaqç sahibi vatandaşlar için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacağını duyurdu.

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