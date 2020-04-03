Sosyal yardım ödemesi ile emekli maaşlarını, jandarma evlere götürdü

KOCAELİ Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000 liralık sosyal yardım ile emekli maaşlarını, evlere götürüp, teslim etti.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 1000 liralık sosyal yardım ödemeleri ile 65 yaş üstü kişilerin emekli maaşlarını evlere götürdü. Jandarma ekipleri tarafından PTT şubelerinden çekilen sosyal yardımlar ile emekli maaşları, ailelere evlerinde teslim edildi. Jandarma ekiplerinin kendilerine para getirdiğini görünce şaşıranlar, hizmet için teşekkür etti.

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Kaynak: DHA