Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 10 ilde personel alımını başlattı! En az 10.000 TL maaşı var: Başvuru şartları duyuruldu

Ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde, iş arayanların sayısı da her geçen gün artıyor. İş arayanlara müjdeli haber Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfın’ dan geldi. İşte detaylar…

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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 10 ilde personel alımını başlattı! En az 10.000 TL maaşı var: Başvuru şartları duyuruldu

Milyonlarca işsiz vatandaşın yüzünü güldürecek haber SYDV’den geldi. Bu şehirler de yaşayanların ilgisini çekecek iş ilanı için detaylar haberimizde…

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İLK DEFA BU KADAR ÇOK SAYIDA SYDV PERSONEL ALIMI YAPILACAK! TOPLAM 10 ŞEHİRDE ALIM YAPILACAĞI AÇIKLANDI: SON BAŞVURU TARİHLERİNE DİKKAT!

SYDV'nin sosyal hizmetlerin tüm illerde adil bir şekilde yürütülmesi için çok sayıda personele ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacı karşılamak için yeni bir ilan yayınlandı. Farklı şehirlerde alımlar yapılıyor. Detaylar için tıklayınız...

Tam da bu yardıma ve yardımlaşmaya ihtiyacımız olduğu bu zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ilde daha hızlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma sağlamak için sosyal dayanışma ve yardımlaşma altyapısı ile hizmet vermektedir. İhtiyaç sahibi kişiler bu vakıflara yönelerek çeşitli yardımlardan faydalanmaktadır.

Sosyal yardım kuruluşlarının farklı statülerde çok sayıda personele ihtiyacı vardır. Aile ve Sosyal Refah Dairesi geçtiğimiz günlerde bu ihtiyacı karşılamak için bir ilan yayınladı. Sadece belirtilen kriterlere uyan adaylar pozisyona başvurabilirler.

 SYDV için planlanan personel çeşitli illerde yerleşik olacak. Bu aynı zamanda birçok şehirdeki personel açığını da ortadan kaldıracaktır.

SYDV PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adayların 18 ile 41 yaşları arasında olması gerekmektedir. Adayların çalışmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması gerekmektedir.

Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması gerekmektedir. Başvurular sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından yapılabilir.

SYDV PERSONEL ALIMI HANGİ POZİSYONLAR VE ŞEHİRLER İÇİN YAPILACAK?

SYDV Personel Alımı; Gaziantep, İstanbul, Antalya, Afyonkarahisar ve Konya illerinde yapılacaktır. Gaziantep'te sosyal inceleme ve depo personeli alımı yapılacağı açıklandı. Antalya, Demre ve İstanbul'daki temizlik kadroları hakkında duyurular yapıldı.

Konya Karatay ilçesinde hasta bakım elemanı alımı. Afyonkarahisar Bolvadin yardımcı işçi alımı yapacak. Her ilan için farklı şartlar ve koşullar geçerli olabilir. Bu nedenle ilanınızın şartlarını detaylı bir şekilde kontrol etmelisiniz. Ayrıca şehir seçerken iyi düşünmekte fayda var.

SYDV PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru tarihleri belediyelere göre değişmektedir. Antalya Konya'da Gaziantep (Sosyal Yardım Görevlisi Yerleştirme) başvuruları için son başvuru tarihi 7 Nisan.

İstanbul için son başvuru tarihi 6 Nisan. Afyonkarahisar, Gaziantep (Kamp ve Sosyal Market Görevlisi) 10 Nisan olarak son başvuru tarihini açıkladı.

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