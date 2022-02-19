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Sosyalistik ne demek, TDK'ya göre Sosyalistik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sosyalistik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Sosyalistik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sosyalistik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Sosyalistik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Sosyalistik ne demek, TDK'ya göre Sosyalistik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sosyalistik ne demek? Sosyalistik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sosyalistik kelimesi. Peki sosyalistik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sosyalistik nedir, sosyalistik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SOSYALİSTİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sosyalistik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Sosyalistik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sosyalistik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Toplumculukla ilgili, toplumculuğa ait
- Toplumculuk yanlısı

SOSYALİSTİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Avrupalıların yalanlarına, boş nazariyelere, sosyalistik hülyalarına aldanmamalıydı.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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