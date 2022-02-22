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Sosyalizasyon ne demek, TDK'ya göre Sosyalizasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sosyalizasyon kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Sosyalizasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sosyalizasyon nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Sosyalizasyon kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Sosyalizasyon ne demek, TDK'ya göre Sosyalizasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sosyalizasyon ne demek? Sosyalizasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sosyalizasyon kelimesi. Peki sosyalizasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sosyalizasyon nedir, sosyalizasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SOSYALİZASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sosyalizasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Sosyalizasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sosyalizasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Toplumsallaştırma

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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