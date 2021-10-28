Sosyalizm ne demek, TDK'ya göre Sosyalizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sosyalizm ne demek? Sosyalizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sosyalizm kelimesi. Peki sosyalizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sosyalizm nedir, sosyalizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SOSYALİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sosyalizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sosyalizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sosyalizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Toplumculuk



SOSYALİZM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- nasyonal sosyalizm

