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Sosyete dünyasının merakla beklenen düğünü gerçekleşti! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı dünyaevine girdi!

İş insanı Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı sonunda evlendi. Kayı'nın babasının ölümü nedeniyle ertelenen düğün bu akşam gerçekleşti.

Sosyete dünyasının merakla beklenen düğünü gerçekleşti! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı dünyaevine girdi!

Uzun zamandır aşk yaşadığı iş insanı Hacı Sabancı ile 3 Eylül Cuma günü Çırağan Sarayı’nda nikah masasına oturmaya hazırlanan Nazlı Kayı, üvey babası Kaan Dimili’nin acısıyla sarsılmış ve çift düğünlerini erteleme kararı almıştı.

“Değerli dostlarımız; 3 Eylül 2021 tarihinde çocuklarımız Nazlı ve Hacı için yapmayı planladığımız düğün törenimizi erteliyoruz." açıklaması yapan çiftin ne zaman nikah yapacakları belli değildi

SONUNDA EVLENDİLER

Gossippasta adlı hesaba göre iş insanı Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı bu akşam gerçekleştirilen törenle hayatlarını birleştirdi.

Nazlı Kayı'nın gelinliği çoğu kişi tarafından hoş bulunmadı.

Sosyete dünyasının merakla beklenen düğünü gerçekleşti! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı dünyaevine girdi!

İşte gelinliğe gelen bazı yorumlar:

"Çok çok kötü gelinlik. Eminim çok pahalı bir gelinliktir ama para zevk satın alamıyor."

"Zenginlerin kötü gelinlik seçimlerine son verilmesi hakkında KHK"

"Niye para arttıkça zevk azalıyor"

"Parayla şık olunmadığının göstergesi yaptırsana şöyle şanına yakışır bir tasarım"

"Gelinliği çok mu aradı acaba?"

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