Sosyete hırsızlar Kuşadası’na dadandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şık giyimli iki kadın, misafir gibi girdikleri yüksek güvenlikli sitede bulunan lüks bir daireden 3 bin 500 euro nakit para ve 2 bin euro değerinde ziynet eşyası çaldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Sosyete hırsızlar Kuşadası’na dadandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şık giyimli iki kadın, misafir gibi girdikleri yüksek güvenlikli sitede bulunan lüks bir daireden 3 bin 500 euro nakit para ve 2 bin euro değerinde ziynet eşyası çaldı. Tanınmamak için şapka da takan hırsızların hiçbir şey olmamış gibi siteden çıkıp gitme görüntüleri ise güvenlik kameralarına takıldı.

Olay, 9 Eylül Cumartesi günü Ege Mahallesi'nde meydana geldi. Almanya'nın Frankfurt kentinden Kuşadası'ndaki lüks sitede bulunan evine tatil için gelen Suat Keskin, saat 19.00 sıralarında ailesiyle birlikte alışveriş yapmak için dışarı çıktı. Keskin, sitede yüksek güvenlik önlemleri olması nedeniyle evinin çelik kapısını kilitlemedi. Yaklaşık 3 saat kent merkezinde vakit geçiren aile eve döndüklerinde odalardaki çekmece ve dolapların açık olduğunu gördü. Eşyalarını kontrol eden aile, kızlarının 2 bin euro değerindeki ziynet eşyası ile yatak odasındaki çantanın içerisinde bulunan 3 bin 500 euronun yerinde olmadığını fark etti. Suat Keskin'in ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, çekmece ve dolapların üzerinden parmak izi aldı.

Güvenlik kameralarına takıldılar

Kimlikleri henüz belirlenemeyen şık giyimli iki kadının lüks siteye girme ve çıkma anları ise güvenlik kameralarına takıldı. Görüntülerde kadınların siteye misafir gibi geldikleri görülüyor. Tanınmamak için büyük şapkalar takan kadınlar, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi sitenin arka kapısından çıkıp, kayıplara karışıyor.

"Hayal kırıklığına uğradım"

Hırsızların hedefi olan evin sahibi Suat Keskin, 2020 yılında satın aldığı evinin bulunduğu sitedeki güvenlik önlemlerinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Yıllarca Almanya'da çalıştıktan sonra tüm birikimini bu eve yatırdığını belirten Keskin, "Güvenlik kameralarını incelediğimizde sitemizde oturmayan iki kadının rahatlıkla içeriye girip çıktığı görülüyor. Normal şartlarda siteye dışarıdan gelen herkesin ismi kayıt altına alınır. Ancak bu iki kadınınki alınmamış. Çok mağdur oldum" diye konuştu.

Sosyete hırsızlar Kuşadası’na dadandı

Sosyete hırsızlar Kuşadası’na dadandı

Sosyete hırsızlar Kuşadası’na dadandı

Sosyete hırsızlar Kuşadası’na dadandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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