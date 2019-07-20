Sosyetik Gelin filmi | Sosyetik Gelin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede çekildi?

Sosyetik Gelin filmi FOX TV ekranlarında görünmesiyle internette araştırılmaya başlandı. Peki Sosyetik Gelin filmi nedir? Sosyetik Gelin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Tüm merak edilenler haberimizde...

SOSYETİK GELİN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

engin ailenin, şımarık tek çocuğu olarak büyütülen Selin’in hayatı istemediği bir evliliğe sürüklenmesi ile altüst olur. Babası Zeki, çocukluğundan beri kendisine rakip olan Kadir tarafından dolandırılır. Kadir, Zeki’nin firmasını almakla kalmaz, aynı zamanda kendi oğluyla, Selin’i evliliğe zorlar.

Hayatın boyunca çalışmamış, paralı üniversiteyi hala bitirememiş,magazin haberlerinin yıldızı, cadde tikisi olan 23 yaşındaki Selin’in kendisini eve kapatmaya niyetli olan Murat ile evlenmeye hiç niyeti yoktur. Düğün günü, bir şekilde Kadir’in korumalarını bayıltmayı başaran Selin, yanına aldığı nakit paralar ve üstünde gelinliği olduğu halde kaçar.

Havalimanında şüphe çekeceği için, otobüs terminalinde ilk hareket eden araca binip, Ege’ye doğru yol alır. Yolda, yan yana koltuk paylaştığı Asiye’e hikayesini anlatır. Asiye de Selin’e zorla Ege’ye akrabalarının yanına gönderildiğinden dert yanar. O’na kendine yerine geçmeyi teklif eder. Bu şekilde Selin, ortalık durulana kadar saklanabilecek, Asiye de Ege’de akrabalarıyla takılma yerine, başka bir otobüse atlayıp, planladığı gibi sevgilisiyle buluşabilecektir. Selin’in plan kafasına yatar. İlk durakladıkları tesiste, ikili kıyafetleri değiştirir. Selin bir anda ne olduğunu anlayamadan müstakbel kaynanası Hayriye ve kayınpederi Vefki, çapkın kaynı Avni, kendisini gördüğü ilk saniyede nefret eden, 17 yaşındaki görümce adayı Filiz ve bu evlilikten hiçbir şekilde memnuniyet duymadığı anlaşılan koca adayı Demir ile karşı karşıya gelir.

SOSYETİK GELİN FİLMİNİN OYUNCULARI

Tür: Komedi , Romantik

Yönetmen: Ayhan Özdemir

Yapımı: 2018 - Türkiye

Yapımcı: Berna Akpınar , Metin Namlısesli

Gizem Karaca (Selin)

7 Eylül 1992 İstanbul doğumlu genç ve güzel oyuncu boş zamanlarında mankenlik yapmaktadır. Annesi Münevver Karaca, babası Cüneyt Karaca'dır. Ailenin tek kızı çocuğu olmakla birlikte çocukluğunu Kanada'da geçirmiştir. İstanbul Üniversitesi Fransız dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Eve Düşen Yıldırım, Emir'in Yolu, Benim Hala Umudum Var ve Güzel Köylü dizilerinde rol almıştır.

Barış Murat Yağcı (Demir)

21 Ocak 1991 tarihinde İzmir’in Alaçatı doğumlu olan Barış Murat Yağcı Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümü mezunudur. Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır. Sonrasında basketbolu bırakan Barış Murat Yağcı Kocamın Ailesi dizisi ile ilk olarak televizyon oyunculuğu deneyimi yaşadı. Sonrasında ise Kiralık Aşk ve Şevkat Yerimdar gibi projelerde yer aldı





Baris Kiralioglu

Barış Kıralioğlu 1986 doğumlu tiyatro ve sinema oyuncusu ve yönetmendir. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Son olarak İçerde dizisinde Musa karakterine hayat vermiştir.

Aysen Sezerel

1966 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Ayşen Sezerel 52 yaşındadır. Son olarak 2015 yılında Ne Münasebet 2014 yılında Kaçak ve yine 2012 de Umutsuz Ev Kadınları ve Arka Sokaklar gibi dizilerde yer almıştır.

SOSYETİK GELİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ayhan Özdemir’in yönetmen koltuğunda oturduğu Sosyetik Gelin Filminin çekimleri tamamlandı. Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karagözler mahallesinde çekimleri tamamlanan sinema filmi cumartesi akşamı Fox ekranlarında sevenleriyle buluşacak.