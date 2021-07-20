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  3. Sosyetik güzel Süreyya Yalçın ABD'den Türkiye'ye 46 bavulla geldi

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın ABD'den Türkiye'ye 46 bavulla geldi

Süreyya Yalçın ve eşi Ozan Baran, Amerika Birleşik Devletleri'nden Muğla'nın Bodrum ilçesine İstanbul üzerinden aktarma yaparak tam 46 bavulla geldi.

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın ABD'den Türkiye'ye 46 bavulla geldi 115

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın ve Ozan Baran, havaalanından akşam saatlerinde el ele çıktı.