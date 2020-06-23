Sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın'dan maskeli yaz pozu!

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf gündem oldu. Miami'deki evinde geçirdiği karantinadan sonra tatile çıkan sosyetik ikoncanın 'Chanel' marka maskeli yaz pozu dikkat çekti.

SÜREYYA YALÇIN'DAN MASKELİ YAZ POZU

Sosyetik ikoncan Yalçın'ın fit görüntüsü de gözlerden kaçmadı. Yalçın'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

"İKİ AYDIR EVDEN ÇIKMIYORUZ"

Sosyetik ikoncan verdiği bir röportajda karantina günlerini nasıl geçirdiğini şu sözlerle anlattı, “İki aydır karantinadayız. Evcimen olduğumuz için sorun yok aslında. Eşim home office çalışıyor. Ben ise bol bol kitap okuyorum ve köpeklerimle ilgileniyorum. Her hafta vitaminli serum alıyorum. Bünyemi güçlü tutmaya çalışıyorum.

"ASLA MİSAFİR ALMIYORUM"

Asla misafir kabul etmiyor, kimseyle görüşmüyoruz. Hatta başkaları ile temastan kaçınmak adına ev işlerini bile Ozan ile birlikte dönüşümlü yapıyoruz. Umarım insanlar artık hijyenin önemini anlamış, doğaya verdikleri zararın farkına varmışlardır.”

SÜREYYA YALÇIN KİMDİR?

Süreyya Yalçın, 1984 yılında dünyaya gelmiştir. 2008 yılında hayata gözlerini yuman Faruk Yalçın’ın kızı olan Süreyya Yalçın, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın da kuzenidir. Aslen Diyarbakır Ergani’li olan merak edilen isim, servetiyle Forbes listesine de girmeyi başarmıştır. 2005 yılında Kerem Dürüst, 2008 yılında Önder Bekensir ile evlilik yaşayan Süreyya Yalçın, 2016 yılında ise Antakyalı işadamı Ozan Baran ile evlenmiştir. Süreyya Yalçın 2016'dan bu yana Amerika-Miami'de yaşıyor.