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  3. Sosyetik kasap Nusret korona aşısı oldu: "Olmuşke"

Sosyetik kasap Nusret korona aşısı oldu: "Olmuşke"

Tuz serpme hareketi ile ünü dünyaya yayılan Nusret Gökçe Dubai'de koronavirüs aşısı oldu. Gökçe bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Ünü kısa sürede tüm dünyaya yayılan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan sosyetik kasap Nusret Gökçe yine çok konuşulan bir paylaşımla sosyal medyanın diline düştü.

Sosyetik kasap Nusret korona aşısı oldu: "Olmuşke"

Son olarak pirzola yediği anları Instagram hesabından yayınlayan ve bu hareketi ile büyük tepki çeken Nusret, Dubai'de koronavirüs aşısı oldu.

Sosyetik kasap Nusret korona aşısı oldu: "Olmuşke"

O anları sosyal medya hesabından  paylaşmayı ihmal etmeyen Gökçe; “Bugün corona virüsü aşısı oldum” notunu düştü.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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