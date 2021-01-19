Sosyetik kasap Nusret korona aşısı oldu: "Olmuşke"

Ünü kısa sürede tüm dünyaya yayılan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan sosyetik kasap Nusret Gökçe yine çok konuşulan bir paylaşımla sosyal medyanın diline düştü.

Son olarak pirzola yediği anları Instagram hesabından yayınlayan ve bu hareketi ile büyük tepki çeken Nusret, Dubai'de koronavirüs aşısı oldu.

O anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Gökçe; “Bugün corona virüsü aşısı oldum” notunu düştü.