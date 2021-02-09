Sosyetik kasap Nusret'e teki yağdı! Bu kez kıyma videosuyla eleştirildi

Köfte yapmak için mutfağa giren Gökçe, kıyma ile garip hareketler sergilediği videosunu takipçileriyle paylaşınca eleştiri oklarının hedefi oldu. Nusret'in paylaşımına,"Ete şiddet uygulama" ,"Bence sıkıntı var bu adamda" şeklinde yorumlar yapıldı.

SOSYETİK KASAP NUSRET YİNE GÜNDEMDE

Geçtiğimiz hafta Instagram hesabından paylaştığı video ile büyük tepki toplayan Gökçe, çok konuşulan videolarına bir yenisini daha ekledi. Yayınladığı son videosunda ise kıymayla oynadığı anları paylaşan Gökçe, 6 milyon görüntülenme aldığı paylaşımına "Köfte" notunu düştü.

Paylaşımının ardından Nusret Gökçe'ye, çok sayıda eleştiri gelirken, takipçileri tarafından "Bence sıkıntı var bu adamda","Ete şiddet uygulama", Eti neden dövüyorsun" şeklinde yorumlar yapıldı.