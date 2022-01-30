Şota 3 puanla başladı. İşte Şota'nın Hull City macerasındaki ilk maçından ayrıntılar...

Hull City Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almasının ardından 3 maçı da kazandı. Şota Arveladze'nin yönetiminde çıktığı ilk maçta da Hull City Swansea City'i 2-0 mağlup etti. İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City, Acun Ilıcalı'nın ardından yükselişe geçti.

Acun Ilıcalı'nın yakın zaman önce satın aldığı İngiliz ekibi, 3'te 3 yaptı. Öte yandan takıma yeni katılan teknik direktör Şota Arveladze, Hull City'nin başında çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrıldı.

Kendi evinde maça başlayan Hull City dakika 5'te Eavens ve dakika 17'de Lewis-Potter'ın golleriyle maçtan üç puanla ayrıldı.32 puana yükselen Hull City üst üste 3. galibiyetini alarak düşme potasının üstüne çıkmayı başardı ve 18. sırada yer aldı.