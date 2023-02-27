Sota Kawasaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sota Kawasaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sota Kawasaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sota Kawasaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sota Kawasaki 30 Temmuz 2001 tarihinde Kofu, Yamanashi şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 川崎 颯太 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sota Kawasaki Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sota Kawasaki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Sota Kawasaki'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Sota Kawasaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sota Kawasaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sota Kawasaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sota Kawasaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Kyoto Sanga

Sota Kawasaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sota Kawasaki şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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