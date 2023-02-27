Sota Kitano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sota Kitano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sota Kitano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sota Kitano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sota Kitano 13 Ağustos 2004 tarihinde ---, Wakayama şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 北野 颯太 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sota Kitano Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HEROE yapmaktadır. Sota Kitano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sota Kitano'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Sota Kitano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sota Kitano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sota Kitano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sota Kitano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2023 yılında Cerezo Osaka

Sota Kitano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sota Kitano şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sota Kitano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arterivo Yuasa, Cerezo Osaka U18

Japonya U20 takımında 10 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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