Sota Koshimichi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sota Koshimichi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sota Koshimichi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sota Koshimichi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sota Koshimichi 3 Nisan 2004 tarihinde Hiroshima, Hiroshima şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 越道 草太 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sota Koshimichi Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sota Koshimichi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanfrecce Hiroshima futbol takımında oynamaktadır. Sanfrecce Hiroshima takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sota Koshimichi'nin Sanfrecce Hiroshima ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Sota Koshimichi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sota Koshimichi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sota Koshimichi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sota Koshimichi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2023 yılında Sanf. Hiroshima

Sota Koshimichi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sota Koshimichi şuan Sanfrecce Hiroshima takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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