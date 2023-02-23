Sota Mino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sota Mino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sota Mino kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sota Mino ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sota Mino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sota Mino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sota Mino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sota Mino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sota Mino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sota Mino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sota Mino 20 Ekim 1994 tarihinde ---, Shiga şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 三野 草太 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sota Mino Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hermannstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Hermannstadt takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sota Mino'nin FC Hermannstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sota Mino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sota Mino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Sota Mino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sota Mino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Lagend Shiga

1 Şubat 2016 yılında Kulüpsüz

10 Eylül 2016 yılında Fgura Utd

1 Ocak 2017 yılında Gharghur FC

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

25 Eylül 2018 yılında Metaloglobus

1 Temmuz 2021 yılında FC Hermannstadt

Sota Mino kimdir

Sota Mino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sota Mino şuan FC Hermannstadt takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Azu Shiga FC (2001–2009), Okayama Sakuyo HS (2010–2012)

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Sota Mino nereli

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