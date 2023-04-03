Sota Mizuno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sota Mizuno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sota Mizuno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sota Mizuno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.