Sota Mizuno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sota Mizuno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sota Mizuno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sota Mizuno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sota Mizuno 30 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 水野 颯太 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sota Mizuno Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Toin University of Yokohama futbol takımında oynamaktadır. Toin University of Yokohama takımına - tarihinde katılmıştır. Sota Mizuno'nin Toin University of Yokohama ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sota Mizuno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sota Mizuno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sota Mizuno şuan Toin University of Yokohama takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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